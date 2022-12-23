Происшествия 23 декабря 2022, 23:26 Семья с ребенком попала под колеса иномарки в Чите

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Серьезное ДТП произошло в Чите на Ярославской улице. Семья с ребенком попала под колеса машины. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на данные ГИБДД Забайкалья.

Два взрослых и ребенок 22 декабря переходили улицу в неположенном месте. Водитель Toyota Succeed совершил наезд на пешеходов, несмотря на то, что они находились в зоне видимости.

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В результате три человек пострадали. Их доставили в медицинское учреждение.

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