Семья с ребенком погибла во время пожара в частном доме в Челябинской области

«В ходе тушения пожара были обнаружены четверо пострадавших: двое мужчин, женщина и ребенок. Через некоторое время сотрудники скорой помощи констатировали смерть всех четверых. По предварительной информации, семья, проживавшая в доме, состояла на учете как неблагополучная», — сообщили в ведомстве.

Сгоревший дом был из дерева, обложен кирпичом. Площадь пожара составила 150 квадратных метров.

Точную причину и обстоятельства ЧП выяснят специалисты Испытательной пожарной лаборатории и оперативной группы ГУ МЧС России по Челябинской области. По предварительным данным, дом сгорел из-за короткого замыкания в надворных постройках.