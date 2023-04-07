Происшествия 07 апреля 2023, 17:53 Семья с ребенком погибла в Саратовской области, отравившись угарным газом

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В одной из квартир в Татищево Саратовской области нашли мертвой семью из троих человек. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на СУ СКР по региону.

Предполагают, что 34-летний мужчина, его 31-летняя жена и 11-летний сын умерли из-за отравления угарным газом. Приехавшие на место медики лишь констатировали смерть всех членов семьи.

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По факту случившегося проводят проверка, устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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