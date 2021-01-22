Семья с двумя детьми погибла в ДТП с грузовиком в Башкирии

Четыре человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком в Башкирии. Среди жертв аварии двое детей.

ДТП произошло утром 22 января на 1483 километре автодороги М5 Самара — Уфа — Челябинск. Там столкнулись Volkswagen Polo, следовавший в Челябинск, и ехавший по встречной полосе грузовой автомобиль Mercedes. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по региону.

«В аварии погибли четыре человека из легкового автомобиля: женщина, предположительно, находившаяся за рулем, мужчина и двое детей», — заявили в ведомстве.

Источник агентства в правоохранительных органов уточнил, что в аварии погибла семья. В частности, мальчик и девочка. Местный портал «Стерлеград» написал, что за рулем находилась 28-летняя женщина, с ней ехали 68-летний мужчина и двое детей.

Все обстоятельства произошедшего выясняются. На месте работают полиция и другие экстренные службы.