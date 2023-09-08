Происшествия 08 сентября 2023, 05:01 Семья с двумя детьми погибла при пожаре в Забайкальском крае — МЧС МЧС РФ: семья с двумя детьми погибла при пожаре в Забайкальском крае Freepik

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Четыре человека погибли при пожаре в доме в Забайкальском крае. Об этом сообщили на сайте пресс-службы ГУ МЧС России по Забайкалью.

В публикации сказано, что возгорание началось в двухэтажном доме в селе Горный Зерентуй поздним вечером. В результате происшествия погибла семья с двумя детьми.

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«До прибытия огнеборцев жителями были извлечены тела трех погибших — женщины и двух детей. Позже в ходе тушения пожарными было обнаружено тело мужчины», — сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что сотрудники государственного пожарного надзора устанавливают причину произошедшего. Огонь полностью уничтожил веранду и повредил квартиру площадью 70 квадратных метров.

Ранее стало известно о пожаре на складе в Москве. В распоряжении «360» оказались кадры с места событий. Пламя разгорелось на площади 800 квадратных метров. Высокая пожарная нагрузка внутри помещения осложняла задачу огнеборцам. Информация о пострадавших пока не появилась.