Происшествия 26 июля 2023, 20:01 Семья с двумя детьми насмерть разбилась в ДТП с фурой в Омской области

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На трассе в Омской области произошло ДТП, в результате которого погибли четыре человека. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГИБДД региона.

Семья с двумя детьми из Тюмени ехала в автомобиле Renault. Машина пошла на обгон по полосе встречного движения, где врезалась в фуру Scania. Все четверо сидевших в легковушке человек погибли на месте. По факту ДТП организовали проверку.

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