Семья с детьми отравилась угарным газом в Дагестане

Ночью четверо детей и трое взрослых получили отравление угарным газом в Кизлярском районе Дагестана. Женщина и ее годовалый ребенок оказались в реанимации.

Семья находилась у себя дома в селе Аверьяновка.

«Семь человек, в том числе четверо детей, отравились угарным газом, два человека — мать и годовалый ребенок находятся в реанимации», — рассказал «Интерфаксу» представитель ГУ МЧС России по региону.

Собеседник агентства добавил, что всех пострадавших госпитализировали в больницу Кизляра. По какой причине произошло отравление газом, сейчас выясняют эксперты.