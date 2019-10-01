  • Семья с детьми отравилась угарным газом в Дагестане

    01 октября 2019, 08:07

    Наза Салех Захи

    Ночью четверо детей и трое взрослых получили отравление угарным газом в Кизлярском районе Дагестана. Женщина и ее годовалый ребенок оказались в реанимации.

    Семья находилась у себя дома в селе Аверьяновка.

    «Семь человек, в том числе четверо детей, отравились угарным газом, два человека — мать и годовалый ребенок находятся в реанимации», — рассказал «Интерфаксу» представитель ГУ МЧС России по региону.

    Собеседник агентства добавил, что всех пострадавших госпитализировали в больницу Кизляра. По какой причине произошло отравление газом, сейчас выясняют эксперты.