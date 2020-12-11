Семья с детьми отравилась парами средства для ванной в Ленобласти

По предварительным данным, родители не обратили внимания на резкий запах средства после купания детей. Ночью вся семья почувствовала недомогание и вызвала врачей.

В больнице у них диагностировали отравление неизвестными испарениями. Следователи назначили проведение химической экспертизы. Специалисты выяснят есть ли в косметическом средстве для душа ядовитые вещества. По итогам проверки следователи примут решение о заведении уголовного дела.

ИА Nation News сообщило, что сейчас врачи оценивают состояние родителей и детей как удовлетворительное.

На этой неделе произошло сразу два отравления детей в спортивных бассейнах. Первый случай произошел в Астрахани, где от паров хлора пострадали 21 ребенок и девять взрослых. Директору спорткомплекса, где находился бассейн предъявили обвинение по статье

«Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Второй случай зафиксировали в башкирском городе Учалы. После занятий в бассейне в больницу попали 16 детей и два тренера, которые вели занятия.