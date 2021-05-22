Семья с четырьмя детьми сгорела в частном доме в Удмуртии

Частный бревенчатый дом сгорел в селе Нылга Увинского района Удмуртии, сообщили в региональном главке МЧС. Погибла семья из шести человек, рассказал источник ТАСС в экстренных службах.

«При тушении пожара обнаружены тела четырех детей — двух мальчиков и двух девочек, а также их родителей», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что детям было год, шесть, 10 и 11 лет.

По предварительной информации, семья была неблагополучной. Что стало причиной пожара, сейчас выясняют.

Звонок о пожаре, уточнили в МЧС, поступил в 23:50 (22:50 по московскому времени).

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения дом был полностью в огне, горение происходило на площади 48 квадратных метров. Произошло обрушение кровли», — уточнили в ведомстве.

В полночь по московскому времени пожар потушили.

Управление СК по Удмуртии возбудило уголовное дело из-за пожара по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». На место происшествия выехали следователи.