Эксклюзив 15 августа 2023, 11:41 Семья разыскала мальчика, пропавшего во время взрыва в Махачкале Пропавший во время взрыва в Махачкале 11-летний мальчик вернулся домой РИА «Новости»

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В Махачкале объявили о поиске 11-летнего мальчика, который пропал в момент взрыва на АЗС. Спустя время ребенок вернулся. Его родственник подтвердил «360», что он в порядке.

Мальчик 11 лет в черной рубашке с желтыми надписями и темных брюках исчез вечером 14 августа, когда на выезде из столицы Дагестана произошел пожар и взрыв. Семья забила тревогу, объявление с приметами ребенка опубликовали в местных пабликах.

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Однако спустя время ребенка нашли. Родственник сказал, что он не был на месте взрыва. С мальчиком все хорошо, он жив и здоров.

Взрыв в микрорайоне Караман-2 унес жизни 35 человек, сообщило региональное управление МЧС России. Министерство цифрового развития Дагестана совместно с экстренными службами запустит горячую линию для получения информации о пострадавших. Для эвакуации раненых в Москву утром 15 августа в Махачкалу прилетел спецборт Ил-76.