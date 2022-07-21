Семья разбилась в Ставропольском крае по пути на рубалку

ДТП произошло в Петровском округе Ставропольского края. Там 37-летняя местная жительница не справилась с управлением. Об этом сообщил Newstracker со ссылкой на ГИБДД.

В машине также находились ее 36-летний супруг и их шестилетний ребенок. Семья направлялась на рыбалку. В какой-то момент женщина не справилась с управлением, в результате чего машину занесло и она несколько раз перевернулась.

В результате мужчина погиб, а женщина и ребенок получили травмы, передал сайт kp.ru.