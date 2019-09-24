Семья потерялась в лесу Красноярского края. На поиски вышли более 100 человек

Семья из четырех человек в прошедшие выходные ушла в лес за шишками и до сих пор не вернулась. На их поиски отправились 125 сотрудников полиции.

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«125 сотрудников полиции разыскивают семью из четырех человек, пропавшую в Тюхтетском районе», — сказано в сообщении на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Пропавшими оказались 49-летний мужчина, 46-летняя женщина и их двое детей 20 и 11 лет. Как они были одеты и что у них было при себе, неизвестно.

В краевом учреждении «Спасатель» уточнили, что семья исчезла 22 сентября в лесу на 25-м километре автодороги Тюхтет — Красинка. Об этом написал ТАСС. Их машину нашли на обочине.

К поискам также подключились сотрудники МЧС, волонтеры. Стражи порядки опрашивают людей, которые общались с парой и их детьми накануне исчезновения. Экстренные службы, полицейские и добровольцы сейчас исследуют тайгу.

Руководитель организации «Поиск пропавших детей — Красноярск» Оксана Василишина рассказала kp.ru, что по лесу передвигаются на квадроциклах, в небо для поисков поднимают коптер.