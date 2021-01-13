Семья попала в реанимацию после пожара под Новосибирском

Многодетная семья пострадала при пожаре в селе Михайловка Новосибирской области. В результате ЧП пятеро детей и женщина попали в реанимацию.

«Все жильцы дома в настоящее время госпитализированы в центральную районную больницу с отравлением угарного газа, их состояние оценивается как тяжелое», — сказано в сообщении ГУ МЧС по Новосибирской области.

По данным РИА «Новости», семья находится в реанимации в Карасукской ЦРБ.

Информация о пожаре поступила в дежурную часть МЧС по региону 13 января в 03:08 по местному времени (12 января 23:08 по московскому). На место выехали 15 пожарных, уточнили в пресс-службе ведомства. Они столкнулись с открытым огнем, но не дали ему распространиться. Общая площадь пожара составила 10 квадратных метров. Полностью потушить пламя удалось в течение часа.

Жившая в доме многодетная мама проснулась ночью от плача ребенка. Она почувствовала запах дыма, разбила окно и побежала к соседям. Они помогли ей вытащить на улиц пятерых детей. Однако и она, и ее дети отравились угарным газом.

В МЧС уточнили, что причиной пожара могло стать короткое замыкание удлинителя на отапливаемой веранде. Все обстоятельства выясняются.

Как написала«Газета.ru», губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим.