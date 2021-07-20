Семья попала в ДТП на трассе М-4 в Ростовской области

Массовая авария произошла утром, 19 июля, на трассе М-4 «Дон» в районе хутора Пролетарка Ростовской области. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональное УГИБДД.

По предварительной информации, 26-летний водитель автомобиля марки Kia Rio не выбрал безопасную дистанцию от двигавшегося в попутном направлении грузовика. В результате столкновения, легковой автомобиль отбросило влево. Он врезался в BMW и перевернулся.

Известно, что в автомобиле Kia Rio находилась молодая семья вместе с двухлетним сыном, который сидел в детском кресле. Обошлось без жертв, но все находившиеся в легковом автомобиле получили травмы. Сейчас они находятся в местной больнице.