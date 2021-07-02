Семья погибла в результате аварии под Иркутском

В результате ДТП под Иркутском погиб житель Сибири и его 14-летняя дочь. Столкновение произошло на трассе «Вилюй» недалеко от деревни Новое Приречье. Об этом сообщило РИА ФАН.

Авария произошла с участием трех автомобилей. Следователи предполагают, что водитель одного из автомобилей осуществлял обгон. Из-за столкновения погибли два человека. Другие участники аварии на данный момент находятся в больнице с травмами различной степени тяжести. Следователи и сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства случившегося.