Происшествия 16 июня 2023, 19:11 Семья погибла в пожаре во время отдыха в Краснодарском крае

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Двое родителей и 12-летний ребенок из Коврова погибли в пожаре во время отдыха в Ейске Краснодарского края. Соседи смогли спасти из дома двоих девочек 10 и двух лет. Об этом сообщил «Царьград».

Семья арендовала гостевой домик на улице Мира. В какой-то момент в нем вспыхнул пожар. По предварительным данным, причиной возгорания послужило короткое замыкание. Накануне девочек выписали из больницы. Опекунство над ними оформила бабушка.

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Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Владельцу домика инкриминировали статью «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Свою вину мужчина признал.