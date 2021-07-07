Семья погибла в ДТП в Тюменской области

В Тюменской области выбежавший на дорогу лось стал причиной смертельной аварии. Об этом сообщил сайт newizv.ru.

ДТП случилось минувшей ночью в Уватском районе. Водитель Mitsubishi Galant попытался объехать лося, который выбежал на трассу, но зацепил животное и оказался на встречной полосе движения. Там он столкнулся с грузовиком МАЗ, в результате чего иномарка вылетела в кювет. Водитель, его жена и семилетний ребенок погибли. Второго ребенка, которому удалось выжить, доставили в больницу.