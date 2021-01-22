22 января 2021, 14:05
Семья погибла в ДТП под Уфой
Легковой автомобиль и грузовик столкнулись на 1483 километре федеральной трассы «М-5» под Уфой. Об этом сообщил портал «Свободная пресса» со ссылкой на ГИБДД региона.
Уточняется, что по непонятным причинам легковушка вылетела на встречку, где и произошло столкновение. В результате погибли четыре человека, среди них два ребенка.
«В аварии погибли четыре человека из легкового автомобиля: женщина, предположительно, находившаяся за рулем, мужчина и двое детей», — уточнили в ведомстве.