Семья погибла в ДТП под Уфой

Уточняется, что по непонятным причинам легковушка вылетела на встречку, где и произошло столкновение. В результате погибли четыре человека, среди них два ребенка.

«В аварии погибли четыре человека из легкового автомобиля: женщина, предположительно, находившаяся за рулем, мужчина и двое детей», — уточнили в ведомстве.