Происшествия 14 января 2023, 05:00 Семья погибла в автомобиле при столкновении с поездом в Забайкалье Двое взрослых и двое детей погибли в Забайкалье, попав на автомобиле под поезд РИА «Новости»

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Водитель автомобиля Honda CR-V выехал на железнодорожный переезд в селе Хушенга, где произошло столкновение с поездом. В результате ДТП погибли четыре человека, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.

Авария произошла в ночь на 14 января в Хилокском районе. Погибли водитель и три пассажира автомобиля — 30-летняя женщина и дети 2010 и 2022 годов рождения. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства происшествия.

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