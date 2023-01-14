14 января 2023, 05:00
Семья погибла в автомобиле при столкновении с поездом в Забайкалье
Двое взрослых и двое детей погибли в Забайкалье, попав на автомобиле под поезд
Водитель автомобиля Honda CR-V выехал на железнодорожный переезд в селе Хушенга, где произошло столкновение с поездом. В результате ДТП погибли четыре человека, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.
Авария произошла в ночь на 14 января в Хилокском районе. Погибли водитель и три пассажира автомобиля — 30-летняя женщина и дети 2010 и 2022 годов рождения. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства происшествия.
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