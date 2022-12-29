Происшествия 29 декабря 2022, 16:02 Семья погибла при пожаре в многоквартирном доме в Омске

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Возгорание произошло в жилом многоквартирной доме в Омске. В результате пожара погибла семья с трехлетним ребенком, сообщил РЕН ТВ.

Огонь вспыхнул в доме на Космическом проспекте. Во время тушения возгорания спасатели нашли тела двух родителей и трехлетнего ребенка.

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По данным «Национальной службы новостей», в настоящий момент представители правоохранительных органов устанавливают все причины и обстоятельства произошедшей трагедии.

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