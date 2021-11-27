Состоящая из четырех человек семья отравилась угарным газом в Рязани. В результате двое взрослых и двое детей оказались под наблюдением врачей. Об этом сообщила прокуратура региона.

«По предварительным данным, произошло отравление угарным газом двоих взрослых и двоих детей в Рязани. Все живы, доставлены в лечебные учреждения», — процитировало представителя надзорного ведомства РИА «Новости».

По словам собеседника агентства, мужчину уже выписали из больницы. В ближайшее время он планирует забрать домой детей. Правоохранители предварительно установили, что отравление произошло из-за потухшей газовой колонки.

Как уточнили в пресс-службе СУ СКР по области, утечка газа случилась в одной из квартир жилого дома на улице Белякова. Следователи уже организовали доследственную проверку.

«Действиям должностных лиц, ответственных за обслуживание газового оборудования и жилищного фонда многоквартирного дома, где проживают пострадавшие, будет дана надлежащая юридическая оценка», — заявили в ведомстве.

Сейчас сотрудники прокуратуры и СК продолжают выяснять все причины и обстоятельства отравления людей в квартире.