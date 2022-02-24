Семья отравилась угарным газом в Казани. Прокуратура начала проверку

В Казани семейная пара и их ребенок отравились угарным газом в доме на улице Курчатова.

Как сообщает inkazan.ru, прокуратура республики начала проверку данной информации.

По данным республиканского управления МЧС, после осмотра врачами взрослые отправлены домой, а их восьмилетний ребенок госпитализирован. У него зафиксировано отравление средней степени тяжести.

Сотрудники прокуратуры оценят, насколько соблюдались требования безопасности при эксплуатации газового оборудования.

Эксперты установят причины, приведшие к отравлению семьи.