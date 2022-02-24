facebook_pixel
    24 февраля 2022, 23:46

    Семья отравилась угарным газом в Казани. Прокуратура начала проверку

    Арина Бобкова

    В Казани семейная пара и их ребенок отравились угарным газом в доме на улице Курчатова.

    Как сообщает inkazan.ru, прокуратура республики начала проверку данной информации.

    По данным республиканского управления МЧС, после осмотра врачами взрослые отправлены домой, а их восьмилетний ребенок госпитализирован. У него зафиксировано отравление средней степени тяжести.

    Сотрудники прокуратуры оценят, насколько соблюдались требования безопасности при эксплуатации газового оборудования.

    Эксперты установят причины, приведшие к отравлению семьи.