    14 апреля 2020, 22:44

    Семья отравилась газом в Подмосковье

    Арина Гудилова, Татьяна Майорова

    В одном из частных домов в Раменском округе обнаружены тела 71-летнего мужчины и восьмилетней девочки. В больницу госпитализирована 70-летняя женщина. Об этом «360» сообщила старший помощник руководителя СК по Московской области Ольга Врадий.
    Семья отравилась газом в Подмосковье

    По предварительным данным следствия, погибшие отравились газом. Причиной его утечки могло стать автоматическое включение генератора из-за перепадов электроэнергии.

    «Следователями и криминалистами осмотрено место происшествия. Проводится комплект мероприятий с целью установления причин и обстоятельств произошедшего. Назначены судебно-медицинские экспертизы», — сообщила Врадий.

    Ранее в подмосковной пятиэтажке в Орехово-Зуеве произошел взрыв бытового газа. Жилой дом частично обрушился. В результате погибли два человека, пострадали шестеро. Ситуацию под свой контроль взял губернатор Московской области Андрей Воробьев.