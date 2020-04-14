Семья отравилась газом в Подмосковье

В одном из частных домов в Раменском округе обнаружены тела 71-летнего мужчины и восьмилетней девочки. В больницу госпитализирована 70-летняя женщина. Об этом «360» сообщила старший помощник руководителя СК по Московской области Ольга Врадий.

По предварительным данным следствия, погибшие отравились газом. Причиной его утечки могло стать автоматическое включение генератора из-за перепадов электроэнергии. «Следователями и криминалистами осмотрено место происшествия. Проводится комплект мероприятий с целью установления причин и обстоятельств произошедшего. Назначены судебно-медицинские экспертизы», — сообщила Врадий. Ранее в подмосковной пятиэтажке в Орехово-Зуеве произошел взрыв бытового газа. Жилой дом частично обрушился. В результате погибли два человека, пострадали шестеро. Ситуацию под свой контроль взял губернатор Московской области Андрей Воробьев.