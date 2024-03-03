Происшествия 03 марта 2024, 16:46 Семья оставила малолетнего сына одного в квартире на сутки «Фонтанка»: в Петербурге родители бросили трехлетнего сына одного в квартире РИА «Новости»

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В Санкт-Петербурге семейная пара на сутки оставила в одиночестве в квартире трехлетнего сына. Об этом сообщила «Фонтанка».

По информации источника, в полицию с заявлением обратилась 75-летняя бабушка ребенка. Она сказала, что внук остался один в квартире на бульваре Новаторов.

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Прибывшие на место сотрудники МЧС взломали двери в жилье и передали ребенка социальным службам. На следующий день полицейские в квартире задержали его родителей — безработных 45-летнюю женщину и 46-летнего мужчину. Против них завели уголовное дело по оставлению человека в опасности.

Ранее семья уже попадала в поле зрения правоохранителей: мать мальчика проходила по делу об угрозе расправой, но суд его не поддержал.

В Краснодарском крае женщина оставила в неотапливаемом доме пятерых детей и уехала на четыре дня. Против нее также возбудили уголовное дело.