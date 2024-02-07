Эксклюзив 07 февраля 2024, 16:06 Семья не против. Отец растерзанного алабаем ребенка и хозяйка собаки пойдут на примирение Суд предложил примирение отцу растерзанного алабаем ребенка и хозяйке собаки

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В сентябре 2023 года агрессивная собака породы алабай напала на ребенка в Московской области. Судья предложила отцу пострадавшего мальчика и хозяйке пса примириться. Папа потерпевшего сообщил «360», что его семья не против такого решения.

Собака накинулась на ребенка в деревне Савельево. Слушание по делу прошло 7 февраля в мировом судебном участке № 28 Дмитровского судебного района Московской области. Отец ребенка напомнил, что мальчик получил тяжелые травмы.

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«Рваная [рана] головы, равные раны рук, ног, спины, грудной клетки. Также был пневмоторакс, прокусана плевра легкого. Вот все эти травмы являются тяжелым следствием нападения собаки, которая гуляла, бегала без хозяина, собака эта — алабай», — поделился мужчина.

Хозяйка собаки после случившегося не принесла извинений. От нее также не поступало предложений о возмещении вреда или о помощи. С ребенком сейчас все в порядке. Он работает с психологами и врачами. Во время заседания суда обвиняемая сторона заявила ходатайство о примирении сторон.

«В принципе, я не против, моя семья не против, попытаемся договориться на приемлемых для всех условиях. Вину она (хозяйка собаки — прим. ред.) полностью свою признала, за то, что она плохо следит за своей собакой», — отметил отец потерпевшего.

Нападение собаки на ребенка произошло 17 сентября. Дети отправились в магазин, когда им навстречу из кустов вышел алабай. Мальчики испугались и разбежались в разные стороны, собака успела наброситься на одного из них.