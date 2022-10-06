Семья напавшего на ученика Усть-Сосновской школы принесла извинения пострадавшему | 360°

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Семья напавшего на ученика Усть-Сосновской школы принесла извинения пострадавшему

Ученик Усть-Сосновской школы пострадал от нападения детей из других классов

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Несколько человек избили ученика Усть-Сосновской школы. Мама одного из нападавших в интервью «360» сказала, что уже провела беседу со своим ребенком.

Дело о нападении на школьника уже находится на контроле у представителей Следственного комитета.

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По словам женщины, ее сын уже раскаялся в содеянном. Также она подтвердила, что это не первый конфликт детей с пострадавшим.

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«Раньше уже была такая потасовка. Я знаю про один случай, — поделилась собеседница «360».

Она сказала, что ее семья уже принесла извинения родным пострадавшего. Также женщина сказала, что инцидент произошел случайно.

«Они по глупости это сделали. Но нападавшие ребята молчат о настоящих причинах произошедшего», — сказала она.

По ее словам, участников потасовки еще не вызывали в правоохранительные органы

«Будет идти разбирательство. Нас пока не опрашивали. Но мой сын раскаивается в содеянном, и мы уже извинились перед пострадавшим», — поделилась мама нападавшего.

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