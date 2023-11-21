Эксклюзив 21 ноября 2023, 20:18 Семья напала на врачей скорой помощи в Челябинске Пациент и его семья подрались с врачами скорой помощи в Челябинске

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Прибывшие на вызов врачи скорой помощи в Челябинске столкнулись с агрессивным пациентом и его семьей. Мужчина накинулся на медиков с кулаками, к нему подключились и его родственники, сообщил Telegram-канал «Челябинск № 1».

Видео с места происшествия оказалось в распоряжении «360». Судя по кадрам, врач пытался удержать разбушевавшегося пациента. В этот момент на медика стали кидаться мужчина и женщина, все это сопровождалось громкими криками и угрозами в его адрес.

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По информации канала, потасовка произошла, когда бригада медиков приехала оказать помощь мужчине с ранением, происхождение которого не уточняется.

Врачи сделали вывод, что пациент ранил сам себя, и приняли решение забрать его в наркологическое отделение. После этого мужчина начал агрессивно себя вести и набросился на медиков с кулаками. Его родственники не стали стоять в стороне и тоже принялись выгонять врачей из квартиры. Медицинская бригада вызвала полицию и Росгвардию.

Пресс-служба областного Минздрава сообщила Ura.ru, что пациент находился в опасном состоянии, поэтому мог причинить вред себе и окружающим. Сотруднику скорой пришлось его зафиксировать, чтобы оказать необходимую помощь. Несмотря на то, что родственники пациента вели себя агрессивно, медики госпитализировали его.