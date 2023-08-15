Эксклюзив 15 августа 2023, 14:06 Семья начала поиски подростка, пропавшего после взрыва на АЗС в Махачкале Родственники начали поиски подростка, пропавшего после взрыва АЗС в Дагестане РИА «Новости»

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Пятнадцатилетнего подростка, пропавшего во время взрыва на АЗС в Махачкале, ищут родные. Об этом «360» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Пропавший молодой человек работал на автомойке неподалеку от взорвавшейся заправочной станции. Семье до сих пор не удается узнать что-либо о его местонахождении или состоянии.

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Пожар и взрыв на АЗС в Махачкале, в микрорайоне Караман-2, произошли вечером 14 августа.

На данный момент МЧС сообщило о 35 погибших в результате ЧП, число пострадавших превысило 100 человек, аварийно-спасательные работы на месте взрыва продолжаются.

Вторник, 15 августа, в Дагестане объявили днем траура. Семьям погибших выплатят по миллиону рублей. Получившим легкий вред здоровью — 200 тысяч рублей, тяжкий — 400 тысяч рублей.

Ранее в пресс-службе главы республики заявили о запуске горячей линии для получения данных о пострадавших в результате взрыва и принятых мерах.