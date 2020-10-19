Семья Конкина провела расследование смерти дочери актера

Адвокат семьи Конкина Юлия Нитченко рассказала о результатах собственного расследования смерти дочери актера. По ее данным, жених Софии общался с первым мужем погибшей, который находится в федеральном розыске.

Сожитель Конкиной Михаил Серов последним видел Софию живой. По одной из версий, именно он мог убить ее.

«Серов не общался с Конкиным, при этом, как он сам сообщил, поддерживал контакт с мамой Подгорного (первый муж Конкиной). Возможно, они вступили в сговор с целью похищения внучки Конкина, единственной дочери Софии», — рассказала Нитченко сайту kp.ru.

По мнению адвоката, целью злоумышленников могла быть недвижимость семьи Конкиных. Нитченко привела в пример случай из 2001 года, когда первый муж Софии якобы пытался переписать на себя квартиру актера, пока Конкин лежал в больнице.

София Конкина умерла 24 сентября. Ее госпитализировали в больницу из бассейна с диагнозом «утопление в пресной воде», однако врачи не смогли помочь женщине. Следователи завели уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».