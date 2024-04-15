Происшествия 15 апреля 2024, 17:00 Семья из трех человек погибла при пожаре в Ногинске Прокуратура проконтролирует расследование пожара с 3 жертвами в Ногинске Пресс-служба прокуратуры Московской области

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Мужчина, женщина и их 14-летний сын погибли при пожаре в частном доме в Ногинске. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

Предварительно, ЧП случилось на улице Ленина 13 апреля. Погибшему мужчине было 47 лет, женщине — 42. Их тела нашли на месте после тушения пожара. У них наблюдались признаки отравления угарным газом, кроме того, на телах было множество ожогов.

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Ногинская городская прокуратура проконтролирует установление обстоятельств происшествия и расследование возбужденного следователями уголовного дела. Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам (часть 3 статьи 109 УК РФ) грозит ограничением свободы, принудительными работами либо лишением свободы на срок до четырех лет — возможно, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия. По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.