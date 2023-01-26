Происшествия 26 января 2023, 13:20 Семья из трех человек погибла при пожаре в Якутии

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В Якутии в селе Майя Мегино-Кангаласского района в частном доме произошел пожар. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на главное управление МЧС России по Республике Саха.

Огонь распространился на площади 42 квадратных метров. Как уточнил RT, при тушении спасатели нашли в доме тела трех человек. Предположительно, в пожаре погибли мужчина, женщина и ребенок.

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Работу спасателей осложнял очень сильный мороз и обрушившаяся кровля. По факту пожара организована проверка.