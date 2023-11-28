Происшествия 28 ноября 2023, 16:19 Семья из Свердловской области выиграла суд у детсада после травмы ребенка

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Семья из Кировограда выиграла суд у детского сада после того, как их четырехлетняя дочка получила сотрясение мозга, поскользнувшись в туалете. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на Свердловский областной суд.

Девочка упала и ударилась в июле этого года. Врачи диагностировали у ребенка закрытую чеперепно-мозговую травму, сотрясение и рану головы.

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Суд встал на сторону родителей и обязал детсад выплатить семье компенсацию в 40 тысяч рублей.

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