Семья из пяти человек погибла при пожаре в Иркутской области

В селе Казачинское Иркутской области на улице Советской загорелся жилой дом, в котором проживала семья из пяти человек. Родители и трое детей не смогли выбраться наружу. Все они погибли, дом полностью уничтожен огнем.

Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по региону.

«Погибла семья. По предварительной информации, взрослые 1993 и 1995 годов рождения, дети 2013, 2016 и 2017 годов рождения. Семья благополучная, на учете в органах опеки не состояла», — сказали в пресс-службе.

Дом загорелся в 00:45 (19:45 мск). К моменту прибытия пожарных, он был полностью охвачен огнем.

Площадь пожара составил 144 квадратных метра. К тушению были привлечены 23 человека и восемь единиц техники.

«В 1:56 были обнаружены останки двух погибших. В 7:27 утра обнаружены биологические останки трех погибших», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

Причины пожара устанавливаются, будет назначен ряд экспертиз.