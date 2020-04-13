    13 апреля 2020, 16:26

    Семья из Иркутска везла ребенка в больницу, но застряла в пробке. На помощь пришли полицейские

    Андрей Иванов, Иван Степанов

    Утром 13 апреля к двум патрульным ДПС Иркутска обратилась семейная пара с просьбой о помощи. Их ребенок ударился дома головой и стал терять сознание. Полицейских попросили как можно скорее отвезти мальчика в больницу.

    Ребенок упал дома со стола, ударился головой и почувствовал себя плохо. Его отец рассказал, что повез сына в больницу, однако на одной из городских развязок был затор. Мужчина увидел патруль и обратился к сотрудникам правоохранительных органов.

    «Посадив в салон патрульного автомобиля мать и мальчика, дорожные полицейские незамедлительно доставили их в приемное отделение Ивано-Матренинской детской клинической больницы, где передали их врачам», — рассказали в пресс-службе ОГИБДД МУ МВД России «Иркутское». По Иркутску полицейские ехали со включенной мигалкой и сиреной.

    Лейтенанты Дмитрий Зиновьев и Иннокентий Матхеев отреагировали на просьбу людей оперативно и профессионально. Теперь жизни и здоровью ребенка ничего не угорожает. Мама мальчика поблагодарила полицейских за неравнодушие и за помощь.