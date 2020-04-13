Семья из Иркутска везла ребенка в больницу, но застряла в пробке. На помощь пришли полицейские
Ребенок упал дома со стола, ударился головой и почувствовал себя плохо. Его отец рассказал, что повез сына в больницу, однако на одной из городских развязок был затор. Мужчина увидел патруль и обратился к сотрудникам правоохранительных органов.
«Посадив в салон патрульного автомобиля мать и мальчика, дорожные полицейские незамедлительно доставили их в приемное отделение Ивано-Матренинской детской клинической больницы, где передали их врачам», — рассказали в пресс-службе ОГИБДД МУ МВД России «Иркутское». По Иркутску полицейские ехали со включенной мигалкой и сиреной.
Лейтенанты Дмитрий Зиновьев и Иннокентий Матхеев отреагировали на просьбу людей оперативно и профессионально. Теперь жизни и здоровью ребенка ничего не угорожает. Мама мальчика поблагодарила полицейских за неравнодушие и за помощь.