Семья из Иркутска везла ребенка в больницу, но застряла в пробке. На помощь пришли полицейские

Утром 13 апреля к двум патрульным ДПС Иркутска обратилась семейная пара с просьбой о помощи. Их ребенок ударился дома головой и стал терять сознание. Полицейских попросили как можно скорее отвезти мальчика в больницу.

Ребенок упал дома со стола, ударился головой и почувствовал себя плохо. Его отец рассказал, что повез сына в больницу, однако на одной из городских развязок был затор. Мужчина увидел патруль и обратился к сотрудникам правоохранительных органов.

«Посадив в салон патрульного автомобиля мать и мальчика, дорожные полицейские незамедлительно доставили их в приемное отделение Ивано-Матренинской детской клинической больницы, где передали их врачам», — рассказали в пресс-службе ОГИБДД МУ МВД России «Иркутское». По Иркутску полицейские ехали со включенной мигалкой и сиреной.

Лейтенанты Дмитрий Зиновьев и Иннокентий Матхеев отреагировали на просьбу людей оперативно и профессионально. Теперь жизни и здоровью ребенка ничего не угорожает. Мама мальчика поблагодарила полицейских за неравнодушие и за помощь.