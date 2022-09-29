Семья из Индии год держала в квартире труп родственника | 360°

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Семья из Индии год держала в квартире труп родственника

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Семья из Индии на протяжении года хранила труп родственника у себя дома. Об этом сообщила «Политика сегодня» со ссылкой Daily Mirror.

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Ситуация произошла в городе Канпур, штат Уттар-Прадеш. Причина смерти мужчины заключается в сердечном приступе. Однако родственники не смогли принять случившееся и отказались его хоронить. Семья мужчины решила, что он пребывает в коме. Тело они обработали чистящим средством, а также включали кондиционер.

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