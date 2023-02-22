Происшествия 22 февраля 2023, 12:33 Семья из четырех человек умерла от отравления угарным газом в Нижнем Новгороде

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В одной из квартир на улице Гаугеля в Нижнем Новгороде нашли мертвыми четырех человек, включая двоих детей. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на СУ СКР по региону.

Предположительно, семья отравилась угарным газом. Среди умерших — 35-летний мужчина, его 30-летняя жена, восьмилетняя дочь и двухлетний сын. В квартире также был четырехмесячный ребенок, он выжил, но госпитализирован.

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В квартире была газовая колонка. В настоящее время устанавливают, была ли она исправна. Возбуждено уголовное дело.

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