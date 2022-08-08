Семья их трех человек пострадала в ДТП в Ростовской области

ДТП с участием трех автомобилей произошло накануне в Каменском районе Ростовской области на трассе М-4 «Дон». Об этом написал сайт rostovgazeta.ru.

Как уточнили в ГИБДД России по Ростовской области, 44-летний водитель Land Rover не выбрал безопасную дистанцию движения и столкнулся с автомобилем Lada, который врезался в еще один автомобиль Lada.

В результате ДТП пострадали 41-летний водитель отечественного автомобиля, его 39-летняя супруга и 13-летний сын.

Полиция устанавливает все обстоятельства случившегося.