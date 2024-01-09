Происшествия 09 января 2024, 23:07 Семимесячная девочка умерла в поезде по пути из Москвы в Омск Baza: в поезде Москва-Чита умерла семимесячная девочка Pixabay

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Семимесячная девочка умерла в поезде Москва — Чита, когда семья возвращалась из столицы домой в Омск. По информации Telegram-канала Baza, ребенок заразился ОРВИ вместе с мамой и братьями.

Во время поездки матери и трем ее детям стало плохо, поднялась температура. К поезду на станции Кунгур Пермского края вызвали бригаду скорой помощи, однако они не смогли спасти семимесячного ребенка, который к тому времени потерял сознание. Мать и двое мальчиков госпитализировали в городскую больницу Кунгура.

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Поезд остановили в Екатеринбурге и продезинфицировали вагоны. Полиция проводит проверку по факту смерти ребенка.

В Татарстане четырехмесячный ребенок погиб от кровоизлияния в спинной мозг — мальчика подбрасывали в воздух во время игры. Точную причину гибели ребенка назовут после гистологической и ситуационной экспертиз.