Семимесячная девочка получила травмы в ДТП в Волгограде

В Волгограде при столкновении «Волги» и BMW была травмирована семимесячная девочка. Об этом сообщил сайт novostivolgograda.ru со ссылкой на региональное управление МВД.

Авария произошла на улице Краснополянской. 48-летняя женщина за рулем BMW врезалась в «Волгу». Три пассажирки отечественного авто получили травмы. Среди пострадавших оказалась семилетняя девочка. Сам водитель «Волги» не пострадал.

По предварительной информации, автоледи потеряла управление, и машина оказалась на встречной полосе прямо перед «Волгой».