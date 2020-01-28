    28 января 2020, 23:16

    Семилетнюю девочку сбили в Ленинградской области

    Ирина Нагайникова

    Вечером во вторник в городе Сосновый Бор водитель Honda CR-V сбил семилетнюю девочку на пешеходном переходе. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу УГИБДД.

    Инцидент произошел 28 января в Сосновом Бору на нерегулируемом пешеходном переходе.

    За рулем иномарки был мужчина 1967 года рождения.

    Сообщается, что девочку доставили в больницу в тяжелом состоянии.

    Правоохранители проводят проверку обстоятельств произошедшего.