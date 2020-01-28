Семилетнюю девочку сбили в Ленинградской области

Инцидент произошел 28 января в Сосновом Бору на нерегулируемом пешеходном переходе.

За рулем иномарки был мужчина 1967 года рождения.

Сообщается, что девочку доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Правоохранители проводят проверку обстоятельств произошедшего.