28 января 2020, 23:16
Семилетнюю девочку сбили в Ленинградской области
Вечером во вторник в городе Сосновый Бор водитель Honda CR-V сбил семилетнюю девочку на пешеходном переходе. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу УГИБДД.
Инцидент произошел 28 января в Сосновом Бору на нерегулируемом пешеходном переходе.
За рулем иномарки был мужчина 1967 года рождения.
Сообщается, что девочку доставили в больницу в тяжелом состоянии.
Правоохранители проводят проверку обстоятельств произошедшего.