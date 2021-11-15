Семилетняя жительница Иванова вышла из Дома творчества и не вернулась домой

В Иванове разыскивают семилетнюю девочку — после выхода из Дома детского творчества она не вернулась домой. Об этом сообщило УМВД по Ивановской области в соцсети «ВКонтакте».

«Личный состав Ленинского отдела полиции поднят по тревоге. Ищем пропавшую семилетнюю первоклассницу», — рассказали в ивановской полиции.

В понедельник, 15 ноября, примерно в 15:30, она вышла из Дома детского творчества № 3. После этого родители девочки так и не увидели ее.

«Одета: зеленый спортивный костюм, черная куртка до пояса, белые высокие кроссовки, серая шапка, джинсовая сумка. Приметы: на вид семь лет, рост — около 140 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые ниже плеч, глаза карие», — говорится в сообщении.

В Иванове ищут мужчину, который приставал к 13-летней девочке в реке Уводь. Он подплыл к школьнице и совершил развратные действия. Полиция возбудила уголовное дело.