Семилетняя девочка выжила при падении с восьмого этажа

«Ребенок был оперативно доставлен в новоуренгойскую городскую больницу, ему оказана квалифицированная медицинская помощь. Травм, представляющих угрозу для жизни ребенка, не установлено. Следователями в настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», — рассказал Евгений Залов, заместитель руководителя следственного отдела СК РФ по Новому Уренгою.

Как сообщил сайт Ura.ru, прохожие оперативно вызвали скорую помощь.

По предварительной версии, девочка сидела на подоконнике в ожидании возвращения матери и не удержала равновесие. В рюкзаке у нее на спине сидела кошка. Уточняется, животное не пострадало при падении.