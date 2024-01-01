Происшествия 01 января 2024, 23:39 Семилетняя девочка утонула в реке в Тверской области СК: тело утонувшей в реке семилетней девочки нашли в Тверской области Официальный канал СУ СК России по Тверской области.

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Правоохранители обнаружили тело семилетней девочки, которая провалилась под лед на реке Городня в Тверской области. Об этом в Telegram-канале сообщило региональное СУ СК России.

«В рамках процессуальной проверки <…> в воде обнаружили тело девочки 2016 года рождения», — уточнили в сообщении.

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По данным прокуратуры Тверской области, все произошло 1 января в акватории реки Городня в селе Киверичи Рамешковского муниципального округа. Двое маленьких детей упали в воду. Очевидец успел спасти четырехлетнего мальчика, но семилетнюю девочку вытащить не получилось.

В ближайшее время специалисты проведут судебно-медицинскую экспертизу с целью установления точной причины смерти ребенка.

Ранее спасатели обнаружили тело девятилетнего мальчика, пропавшего в деревне Яраткулова Аргаяшского района. Он провалился под лед на пруду и утонул.