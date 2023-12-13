Эксклюзив 13 декабря 2023, 10:14 Семилетняя девочка с бабушкой и дедушкой погибли при пожаре в Лыткарино Источник «360»: три человека погибли и семь пострадали при пожаре в Лыткарино

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Ночью произошел пожар в квартире на Первомайской улице в Лыткарино. Погибли три человека, в том числе семилетняя девочка, пострадали семеро, сообщил источник «360».

Пожар произошел на первом этаже трехэтажного дома на Первомайской улице, 26. Спасателей вызвали около полуночи. До прибытия скорой помощи, по информации источника, погибли три родственника — 63-летний мужчина, 62-летняя женщина и семилетняя девочка.

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В состоянии средней степени тяжести с отравлением продуктами горения увезли в больницы шесть человек из соседних квартир. Из них пятеро детей, самой младшей девочке девять месяцев. Еще одна жительница дома, 82-летняя женщина, отказалась от госпитализации, ее состояние удовлетворительное.

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Площадь пожара составила 15 квадратных метров, огонь ликвидировали в 01:08, сообщило ГУ МЧС России по Московской области. В тушении участвовали 27 человек с 10 единицами спецтехники. Следком Подмосковья возбудил уголовное дело по части третьей статьи 109 УК России «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам» и назвал предварительную причину возгорания — замыкание электрического щита.

Крупный пожар произошел в конюшне на Лосиноостровской улице в Москве. Погибли восемь лошадей.