Происшествия 03 сентября 2023, 15:18 Семилетняя девочка пропала в Челябинске Первоклассница пропала в Металлургическом районе Челябинска РИА «Новости»

Читать 360tv в

В Челябинске пропала семилетняя первоклассница, ее местонахождение в настоящее время неизвестно. Об этом сообщил поисковый отряд «Лиза Алерт» по Челябинской области в соцсети «ВКонтакте».

По предварительной информации, ребенок ушел из дома в Металлургическом районе утром 3 сентября и не вернулся.

Реклама

«Приметы: рост около 130 сантиметров, глаза голубые, волосы светло-русые, нормального телосложения. Одета в черные ботинки, черные брюки и серую спортивную кофту», — сказано в сообщении.

Всем, у кого есть информация о девочке, необходимо сообщить по номеру 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный) или в отдел полиции.

В пресс-службе главка МВД по региону сайту kp.ru сообщили, что к поискам девочки приступили полицейские и волонтеры.

«Заявка поступила в отдел „Металлургский“ в первом часу дня. На розыск ребенка ориентировали личный состав, службы ППС и ГИБДД проверяют детские площадки, дворы и места вероятного появления несовершеннолетних», — отметили в ведомстве.

В конце августа в Челябинской области также пропал восьмилетний мальчик.