Семилетняя девочка погибла в ДТП с рейсовым автобусом под Новосибирском | 360°

08 ноября 2022, 17:27
Семилетняя девочка погибла в ДТП с рейсовым автобусом под Новосибирском
Ребенок погиб и пятеро взрослых пострадали в ДТП с автобусом в Новосибирской области
Семилетняя девочка погибла в результате ДТП с рейсовым автобусом в Новосибирской области. Еще пять человек доставили в больницу. Информация об аварии появилась в Telegram-канале «МВД Медиа».
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Авария произошла в Татарском районе на 11-м километре автодороги Татарск — Козловка. За рулем автобуса ПАЗ был мужчина 1982 года рождения. По неустановленным пока данным, он допустил съезд автобуса в кювет, где ПАЗ перевернулся.
Семилетняя девочка, которая находилась в салоне автобуса, погибла на месте. У правоохранителей также есть информация о пяти пострадавших пассажирах. Их госпитализировали. В общей сложности в ПАЗе ехали 14 человек.
Водитель автобуса прошел медицинское освидетельствование на месте происшествия. Исследование не выявило у мужчины признаков опьянения.
Сотрудники Госавтоинспекции продолжают устанавливать все обстоятельства и причины аварии, которая унесла жизнь ребенка.
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