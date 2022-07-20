Семилетняя девочка погибла под колесами автомобиля в Удмуртии

Серьезная авария произошла в деревне Новый Утчан Алнашского района. Там семилетняя девочка попала под колеса ВАЗа. Об этом сообщил IZHLIFE со ссылкой на первый отдел УГИБДД по Удмуртии.

Ситуация произошла 18 июля рядом с домом шесть на улице Поперечной. Девочка выбежала на дорогу, где не было пешеходного перехода. Водитель ВАЗ-2114 совершил наезд на ребенка. От полученных травм пострадавшая погибла во время госпитализации. Сотрудники органов организовали проверку случившегося.