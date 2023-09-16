Происшествия 16 сентября 2023, 17:27 Семилетний ребенок выжил после падения с восьмого этажа в Новосибирске Мальчик семи лет выжил после падения из окна восьмого этажа в Новосибирске РИА «Новости»

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В Новосибирске ребенок выжил после падения из окна восьмого этажа. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на очевидцев произошедшего.

Несчастный случай произошел на Выборной улице. Пострадавшему ребенку семь лет, мальчика срочно увезли в травматологию.

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Для уточнения обстоятельств произошедшего на место прибыли экстренные службы.

В Екатеринбурге молодая женщина, мать девятимесячного сына, выпала из окна своей квартиры на 24-м этаже. Известно, что 23-летняя девушка мыла окна и сорвалась с подоконника. По словам знакомых, молодая семья недавно переехала в новое жилье и наводила порядок в квартире.