Происшествия 30 июля 2023, 22:44 Семилетний ребенок умер от удара током в Нижегородской области СК возбудил дело после смерти семилетнего ребенка от удара током в Нижегородской области Пресс-служба Следственного комитета

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В Нижегородской области от удара током умер семилетний ребенок, сообщили в пресс-службе регионального СК. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

По версии следствия, семилетний мальчик в поселке Уста Уренского района коснулся оборванного провода линии электропередач и погиб на месте.

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«В ходе расследования уголовного дела следователи СК дадут юридическую оценку действиям лиц энергоснабжающей организации, ответственных за безопасную эксплуатацию воздушных линий электропередач», — отметили в ведомстве.

Прокуратура Нижегородской области взяла на контроль ход и результаты расследования дела.

В начале июля в Екатеринбурге от удара током скончался 15-летний подросток. В областном СК сообщили, что мальчик умер, когда полез за застрявшим на трансформаторной подстанции мячом. Его товарищ пострадал, его доставили в больницу. А в Омске погиб 16-летний молодой человек. Он получил смертельный разряд во время попытки самостоятельно починить домашний компьютер.