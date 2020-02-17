Семилетний ребенок «угнал» Lada Calina в Оренбурге

Владелец авто не запер машину и оставил ключи зажигания в замке, а сам отлучился. В салон пробрался играющий неподалеку школьник, завел двигатель и проехал несколько метров. Не справившись с управлением, ребенок въехал в забор. Он попытался скрыться, но прохожие его задержали. На место прибыли сотрудники полиции.

Тем не менее, возбудить дело об административной ответственности не получилось, так как нарушитель несовершеннолетний. Возместить ущерб получилось только через суд: каждого из родителей ребенка оштрафовали на 49 тысяч рублей.